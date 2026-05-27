Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 27, 2026, 07:30 AM IST|Updated: May 27, 2026, 07:30 AM IST

Ketu Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೇತು ಸದ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಗೋಚಾರ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Ketu Gochar in Magha Nakshatra1/6

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋಚಾರ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಕೇತು ಮೇ 29, 2026ರಂದು ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 01, 2026ರವರೆಗೂ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತುವನ್ನು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೇತು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ, ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Ketu Gochar in Magha Nakshatra2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿವೆ. 

Ketu Gochar in Magha Nakshatra3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಸರಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭವು ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Ketu Gochar in Magha Nakshatra4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸದ್ಯ ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಕೇತು ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. 

Ketu Gochar in Magha Nakshatra5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಕೇತು ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.   

Ketu Gochar in Magha Nakshatra6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಕೇತು ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Tags:
Ketu Gochar
Ketu Magha Nakshatra Gochar
Ketu Transit
Ketu Gochar Phala
Ketu Bhukti
ASTROLOGY

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

CM Siddaramaiah0 min ago
2

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್‌

Karnataka rain13 min ago
3

KCET Result 2026 : ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್..‌ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡು

KCET 2026 Result13 min ago
4

Karnataka Free Bus: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌

free bus ticket smart card41 min ago
5

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಭೀತಿ: ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಶಂಕೆ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ!

Ebola1 hr ago