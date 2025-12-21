ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇತು ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ..!

ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಹ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
Ketu Transit Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಅತ್ಯಂತ ನೆರಳಿನ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೀವ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಕೇತು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸಹ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಜನವರಿ 25, 2026ರಿಂದ ಕೇತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಕೇತುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)