ಕೇತು-ಶುಕ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!

Ketu And Venus Conjunction: ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Ketu And Venus Conjunction Effect: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ. ಕೇತು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಚಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರವರೆಗಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)