ಕೇತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!

Ketu Favourite Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಹು-ಕೇತುಗಳನ್ನ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅದು ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಹವು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
