ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ.. ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ.. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ..

Actor suffering from cancer: ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಚಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಹರೀಶ್‌ ರಾಯ್‌ ಅವರು ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಖಳನಟ ಹರೀಶ್‌ ರಾಯ್‌ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಓಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಡಾನ್‌ ರಾಯ್‌ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮಿಂಚಿದರು..   

ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾಚಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ವಿಲನ್‌ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹರೀಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಬಳಿಕ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಗೋಪಿ ಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಈ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..   

  ಇನ್ನು ಹರೀಶ್‌ ಅವರು ರಾಜ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌, ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್‌ ಗೀತಾ, ಸ್ವಯಂವರ, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1-2, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ತಾಯವ್ವ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು..   

ಬರೀ ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ.. ಈ ಸಂಗತಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟ ಶಿವಣ್ಣ, ಯಶ್‌, ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರು..   

Harish Rai ಹರೀಶ್‌ ರೈ ಹರೀಶ್‌ ರೈ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಕೆಜಿಎಫ್ Harish Rai KGF Harish Rai thyroid cancer harish rai news thyroid cancer update

