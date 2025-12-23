English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್‌, ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 
ರೀನಾ ದೇಸಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ 2025ಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷನ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಂದೊಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಟ್‌ ದೀ ಥರ್ಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮೃದುಲಾ ಐಪಿಎಸ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಸ ಕಾದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಗಕುಮಾರಿ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಸರವಾಗಿರುವುದು, ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗಿರುವುದು, ಟೀ, ಕಾಫಿನ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬರ್ಗರ್‌ನ ತಿಂದಿರೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮುಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

2026ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ ಹೌಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 47 ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

