ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಗನೇ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ! ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ..

khasi community: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಬದಲು ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯವು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಲ್ಲ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
1 /6

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಹುಡುಗಿಯ ಇಡೀ ಜೀವನವು ತನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.  

2 /6

ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಬದಲು ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯವು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಲ್ಲ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.  

3 /6

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಖಾಸಿ ಸಮುದಾಯವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು.

4 /6

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಖಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಉಪನಾಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಆದ್ದರಿಂದ, ಖಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.  

6 /6

ಖಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

khasi community boys do housework Khasi tribe marriage groom farewell tradition viral India village women led community ಖಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಖಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಮದುವೆ

