ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?

BBK 12: ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ..? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.
BBK 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ವಿಕ್ಷಕರೂ ಯಾರು ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ.. ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನವರೂ ಮತ್ತೇ ವಿಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡ ಮತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರಾ ಇದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು, ರಕ್ಷಿತಾ ವರ್ತನೆ ಇಗ್ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೇನಾದರೂ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾನುವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ "ಹೌದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಸು ನಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ನಿವೊಬ್ಬರೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ.. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.. ಆದರೆ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.