ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌

 Biggboss kannada : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮನೆಯವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು  ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 
ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಾವ್ಯ‌ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಹೊರಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಕಾವ್ಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಆದ ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.   

ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮೂಲ ನಿಯಮ ಅದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.   

ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾವ ಮಾತು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಅದಕ್ಕೆ ಪಗ್ರತಿಯಾಗಿ  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸದೇ..ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Bigg Boss Kannada Kavya cha s kicudeep severe criticism bigg boss rules ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುದೀಪ್​ ಗಿಲ್ಲಿ

