ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ.. ಏನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ?

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಮಗ ಶರಣ್ ಸುರೇಶ್ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯೇ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿತರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋದರಳಿಯನ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮನೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆರತಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ.
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವಿದು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.