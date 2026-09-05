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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ತಂಡದಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ವಿಶ್‌.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

Written ByBhimappa
Published: Sep 05, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:29 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕೇಕ್‌ ಅನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.       

Kichcha Sudeep celebrated his 53rd birthday: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕೇಕ್‌ ಅನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.       
 

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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2 ರಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.     

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾರುಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಹೆಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮುರುಗಾನಂದ ಸೇರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದೆ.   

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ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ ಲಾಂಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶೋ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮುರುಗಾನಂದ ಅವರು, ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಟ್‌ ಶರ್ಟ್‌, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸೆಷಲ್‌ ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದೆ.    

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ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್‌ ಫಿಲಂ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಶೋಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಮೊ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.   

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