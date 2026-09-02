/ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ; ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!

Kichcha Sudeep next film : ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು " ಸಿಂಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭೇಟೆಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ (sudeep) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊದ ರಗಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರೆಂಬುದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಿ ಇದೀ ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಸಹ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕಿಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ " ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ವಾಯ್ಸನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಈಗ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.