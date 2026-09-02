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ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ; ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 02, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:01 PM IST

Kichcha Sudeep next film : ಸುದೀಪ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್‌ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು " ಸಿಂಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭೇಟೆಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.   

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ಸುದೀಪ್‌ (sudeep) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊದ ರಗಡ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್‌ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರೆಂಬುದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಿ ಇದೀ ಸುದೀಪ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಸಹ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  

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ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕಿಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ " ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಸ್‌ ವಾಯ್ಸನ್‌" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.   

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ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು  ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಈಗ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.  

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