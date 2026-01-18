English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!

Kichcha Sudeep: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /5

Kichcha Sudeep: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧ್ಭುತ ಸೀಸನ್,ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ,ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ  ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದ ಕಿಚ್ಚ.  

2 /5

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ -12 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ, ಎಂದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕುರಿತು  ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್‌. 

3 /5

ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೀಸನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

4 /5

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

5 /5

ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲದೆ  ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

bigg boss Bigg Boss Kannada Bigg Boss Winner bigg boss winner ashwini gowda bigg boss kannada winner gilli nata Bigg Boss Season 12 Winner Runner Up Latest Viral News Bigg Boss Finale Special raghu Rakshitha shetty Dhanush gowda Bigg Boss Kannada Season 12 Finale Interesting Facts Bigg Boss 12 Contestant Gilli Nata Favarite Place in House Bigg Boss 12 Winner Trophy Interesting Facts Bigg Boss 12 Gand Finale Latest Promo Release Bigg Boss Finale Kichcha Sudeepa thanked Everyone ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಫಿನಾಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ಫಿನಾಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ ಸೀಸನ್ 12 ಟ್ರೋಫಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಇಷ್ಟದ ಜಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಫೇವರಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿನಾಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12

Next Gallery

ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ