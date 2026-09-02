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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗೋ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:29 PM IST
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ, ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಅವರ ದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.

Kichcha Sudeep Sri Krishnadevaraya movie: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ, ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಅವರ ದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.
 

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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಟೈಟಲ್‌ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

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ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.   

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ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್‌ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ಸ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸುಪ್ರಿಯಾಸಾನ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.     

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ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿನೇ ಎನ್ನಬಹುದು.   

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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಾವ್ಹ್‌.. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಜರು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅನಿಸುವಂತೆ ಇದೆ.   

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