Kichcha Sudeep Sri Krishnadevaraya movie: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ, ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಅವರ ದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸುಪ್ರಿಯಾಸಾನ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿನೇ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಾವ್ಹ್.. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಜರು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅನಿಸುವಂತೆ ಇದೆ.