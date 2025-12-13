ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಹುಷಾರ್‌! ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!

Kidney failure in Diabetes : ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೀಡುವ ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಊತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ.? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಗುರುತುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಊತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಾಗಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ದ್ರವಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಕ್ಟೂರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 2.47 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ನೊರೆ ಮೂತ್ರ, ಊತ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಅಲ್ಬ್ಯುಮಿನೂರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.