King Kohli hits 800 boundaries: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 800 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಓಪನರ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ ಅವರ 32 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 206 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 800 ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 274 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 39.79 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,915 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 65 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 800 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 768 ಫೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧವನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 184 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 663 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 40.52 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 6,565 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 276 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 653 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 7,183 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಡಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಆರ್ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು 205 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 522 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.