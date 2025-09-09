ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಇದೇ ನೋಡಿ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ..

Actors love marriage : ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹುಗಳ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಟ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟ..? ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಟ-ನಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ನಟಿ ಕಿಶ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ' ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ-ನಟ ಸುಯ್ಯಾಶ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಏಕ್ ಕಹಾನಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶ್ವರ್ ಸುಯ್ಯಾಶ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂತರವಿದೆ. ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇಬ್ಬರೂ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಅಂತರ್-ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
ಕಿಶ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಯ್ಯಾಶ್ ರೈ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೂ, ಸುಯ್ಯಾಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಈಗ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಯಾಶ್ ರೈ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ತನಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು 'ಏನು ಅಯ್ಯೋ' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ." ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇವರು ಮಗುವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಎಂದ ನಟಿ ಕಿಶ್ವರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2021 ರಂದು ಕಿಶ್ವರ್-ಸುಯಾಶ್ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ನೋವು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾನು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಕಿಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.