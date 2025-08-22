Kitchen Hacks: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್​ ಆಗಿರುತ್ತೆ! ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಇದುವೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌

how to keep coriander fresh for long: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ, ದಾಲ್ಗೆ ತಡ್ಕಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ, ದಾಲ್ಗೆ ತಡ್ಕಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸುವ ತೊಂದರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಜರ್ ಬಳಸದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ವಾವ್ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ 1 ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ: ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು. ಇದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಧಾನ 2 ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ: ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನ 3 ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನ 4 ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಒಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈಗ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದಾಗ, ಅದು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಬೇಕಷ್ಟೇ.