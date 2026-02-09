T20 World Cup; ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್‌.. 14 ಬೌಂಡ್ರಿ, ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ KL ರಾಹುಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಭೇರಿ!

ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ T20 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ, T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈಯ ಶರದ್ ಪವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 120 ರನ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಪಡೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 173 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ 53 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 377 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ 325 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು.
325 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ 182 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 130 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತರು. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗೆ ಓಪನರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ರನ್ಗಳ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದವು.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆ.ಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 53.90 ಅವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 539 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.