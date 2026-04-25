KL Rahul century against Punjab Kings: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ 152 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 14.5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರನೇ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂಟು ಶತಕಗಳಿವೆ. ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ 2ನೇ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ತಲಾ ಎರಡು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ 2 ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2011ರಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು 2016ರಲ್ಲಿ RCBಯ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 150 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರವಾಗಿ 151 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 152 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸದ್ಯ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RCB ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 175 ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಕಲಮ್ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 5579 ರನ್ಗಳಿಂದ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದು 8,989 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಖುಷಿ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 151, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 148, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 147 ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಬಿಶ್ಟ್ 146 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.