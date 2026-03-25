KL Rahul enters DC in Kantara Cinema style: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಿಂದ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಪಿಚ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುವರೆಗೂ ಕಾಂತಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಪಿಚ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 164 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನುಟ್ಟುವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳೂ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರೂ ತವರಿನ ಹುಡುಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿರೋದು ಮರೆಯದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗೆ Ye tera ground hai, Rahul (ಯೇ ತೇರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೈ ರಾಹುಲ್) ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 145 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 136 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5,222 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.