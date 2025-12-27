ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗನ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತ್ತು
ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಅತಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಟೋವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಅತಿಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋವಾದ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಹುಲ್ ಇಬ್ಬರು ಈವರೆಗೂ ಮಗಳು ಇವಾರ ಮುಖವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.