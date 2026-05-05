T20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಮಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾತ್ತೂ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿ20 ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಟಿ20 ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದು ಎಂದರೆ, ನಾನು ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ರೀತಿ ಎಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅಜೇಯ 152 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 185.84 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 433 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 24 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.