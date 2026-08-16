ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಗ್ರ ಐದು ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 69 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 36.82 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,235 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 90 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,108 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ಸಕ್ರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 51 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43.32 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,596 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 19 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 42 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2,985 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 30 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 48.43 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2,567 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.