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ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಟಾಪ್; ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರೇ!

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 16, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:21 PM IST

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಗ್ರ ಐದು ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 69 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 36.82 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,235 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳಿವೆ.

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 90 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,108 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

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ಭಾರತದ ಸಕ್ರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 51 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43.32 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,596 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 19 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

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ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 42 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2,985 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 30 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 48.43 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2,567 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

TAGS:
Indian Test cricket
Top Active Indian Batters
KL Rahul Test runs
Ravindra jadeja
Rishabh Pant
Shubman Gill
Yashasvi Jaiswal
Most Test Runs India.

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