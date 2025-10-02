English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು. ಒಟ್ಟು 16 ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.ಇದು ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಎಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಥರ್ಡ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನಗಳಿರುತ್ತವೆ.ಇದನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ 16 ಬೋಗಿಗಳಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಎಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ರೈಲು ಗರಿಷ್ಠ 180 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲು ಸೆಟ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯ ಶಕುರ್‌ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ರೈಲು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 

ಈ ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ರಾತ್ರಿಯ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎರಡು ಹಂತದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂತದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬರ್ತ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾರುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಮೃದುವಾದ ದೀಪಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಪ್ರೂಫ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಕ್ಲೈಂಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತೆ, ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತನೆಯ ಸೀಟುಗಳು, ಉತ್ತಮ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

