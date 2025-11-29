ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?

ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ದಿಂದ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಾಮ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ನಕ್ಕು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.