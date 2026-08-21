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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 21, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:47 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

Koteshwara Rajayoga Effect1/6

ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಸೂರ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಎಂಬ ಮಹಾನ್‌ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಬಾಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Koteshwara Rajayoga Effect2/6

ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..  

Koteshwara Rajayoga Effect3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ವೈಮಸ್ಯ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Koteshwara Rajayoga Effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Koteshwara Rajayoga Effect5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿದು ಬೆಳಕು ಮೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ. ಭೂಮಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ.

Koteshwara Rajayoga Effect6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Koteshwara Yoga
Koteshwara Rajayoga
Rajayoga
Varamahalakshmi vrat
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