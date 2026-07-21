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ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ನಂತೆ KL ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಕನ್ನಡಿಗನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!

Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:33 AM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ T20, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ‌, ಕೋಚ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

KL Rahul batting position‌: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ T20, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ‌, ಕೋಚ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌   

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ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. 50 ಓವರ್‌ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬದಲಾಗಿದೆ.‌ 6, 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇದರಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನ ಹಾಳುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ 388 ರನ್‌ ಇರುವಾಗ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗೊಂದಲ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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