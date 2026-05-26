Krishi Tapanda: ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡ ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟ್ಸೋಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು..
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದ್ರೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮಯನೇ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರೀ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈ ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ 35ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನ ಜನರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನೆ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನೀ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಕೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಾರನ್ನು ಒಂದು ದಿನನೂ ಉಪಯೋಗಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂಗ್ಲೋ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಾಯ್ತಾ ಅಂತಾ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.