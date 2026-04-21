krishna rukku kannada serial: ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರತು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರುಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರುಕ್ಕು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೇ ಮನೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೃಷ್ಣರುಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣರುಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಟಿ ಮೌನಾ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಲ್ವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಕು ಪಾತ್ರದ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಅಣ್ಣ ವಿನಯ್ ಮದುವೆ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನ ಮದುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ‘ಕೃಷ್ಣರುಕ್ಕು’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡುವ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.