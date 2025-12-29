kriti sanon talk about two piece dress : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಟೂ ಪೀಸ್ (ಬಿಕಿನಿ) ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಟೂ ಪೀಸ್ (ಬಿಕಿನಿ)ಯಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..
ಆದ್ರೆ ಈ ನಟಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೋ ನೋ ನಾನು ಟೂ ಫೀಸ್ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು.
ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ 22ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು..
ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಕಿನಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.