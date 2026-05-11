Kubera Yoga for these zodiac signs : ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
Kubera Yoga 2026 effects : ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮೇ 11 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ಬರುವುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.