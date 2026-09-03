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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ! ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 03, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:22 PM IST

Kuber Yoga: ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಧನ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಧನ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಷೇರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಕುಬೇರ ಯೋಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬುಧ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾದ ಗುರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬುಧ, ಮಂಗಳ & ಶನಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಮೀನ ರಾಶಿ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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Kuber Yoga
Kubera Yoga
Lakshmi Yoga
September Horoscope
September Rashi Bhavishya
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