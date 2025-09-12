English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಗನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ..

Famous Actress third marriage: ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಣಿಕಾ ಅವರು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. 
 
ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಣಿಕಾ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯ ಅಭಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಳಿಕ 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿನಯ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಯಾನ್ ಕುಣಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು.. 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ನಟ ಪ್ರಾಣ್ ಅವರ ಮಗ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು.  

ನಟಿ ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕುಣಿಕಾ ಅವರ ಮಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಕಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಜೀಶನ್ ಖಾದ್ರಿ. ಆರ್ ಜೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕುಣಿಕಾ ಅವರ ಮಗ ಅಯಾನ್ ಜೀಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

"ಜೀಶನ್ ಖಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀಶನ್ ಭಾಯ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ.. ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಳಪು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.  

"ನಾನು ಅವರನ್ನು ಜೀಶನ್ ಭಾಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬದಲು ಜೀಶನ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ.. ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಯಾನ್ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀಶನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕುಣಿಕಾ ಜೀಶನ್‌ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಳು.   

kunickaa sadanand kunickaa sadanand third marriage kunickaa sadanand marriage kunickaa sadanand son Bigg Boss 19 zeeshan qadri ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಜಿಶಾನ್ ಕದರಿ

