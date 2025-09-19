English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Actress life : ಈ ನಟಿ 10 ಅಥವಾ 11 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇರತೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡವಳಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. 
ನಟಿ ಕುಶಾ ಕಪಿಲಾ ಅವರು ನಟಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಹಾ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕುಶಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ವೇಳೆ.. ಯಾವುದೇ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ದೇಹವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.. ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಸಮಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಗಿಂದ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.  

ಇಂದಿಗೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬಹುದೇ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

