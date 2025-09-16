ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ

Actress love story : ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಚೆಲುವೆಗಾಗಿ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತಂತೆ.. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್-ರಜನಿ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಈ ಮೂವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರು ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಈ ಮೂವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲವ್ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಮಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯಂತೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದ ನಾಯಕಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಶ್ರೀದೇವಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಜನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಅಘೋಷಿತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮನೆಗೆ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ನಂಬುವ ರಜನಿ, ಶಕುನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿ ಇದೆ.