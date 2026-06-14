Bigg Boss contestant ate snake: ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ನವಾಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಕೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಆಗಿ ನವಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿರೂಪಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತಿಂದಿದೆ ಎಂದರು ಆ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾದರು.
ನಾವು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುವ ಹಾವು ಇತ್ತು.. ಫುಲ್ ಒಣಗಿಟ್ಟಿತ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ತರಹ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇತ್ತ ಮುರಿದು ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಿಂದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚಿಪ್ಸ್ ತರಹ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫೇಲ್ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಸ್ವಾದವೇ ಬೇರೆ ಇರಹ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ..ಅವರು ಹಾವು ಎಂದರು’’ ಅಂತ ನವಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರುಕಿಚನ್’ಗೆ ನವಾಜ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.