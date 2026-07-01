France vs Sweden: 2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ವಾಲ್ ತಂಡ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (MetLife Stadium)ದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಿಂದಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಡನ್ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೂ ಗೋಲು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ 3-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
Round of 32ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. FIFA World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಜಾರಿಯೊ ಮತ್ತು ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪೀಲೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 7 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.