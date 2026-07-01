Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ರೊನಾಲ್ಡೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಭರ್ಜರಿ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, Round of 16 ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!

ರೊನಾಲ್ಡೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಭರ್ಜರಿ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, Round of 16 ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:32 PM IST
2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ವಾಲ್‌ ತಂಡ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

France vs Sweden: 2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ವಾಲ್‌ ತಂಡ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
 

1/6

ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (MetLife Stadium)ದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಿಂದಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿತ್ತು.   

2/6

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಡನ್ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೂ ಗೋಲು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.   

3/6

ಇದರಿಂದ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡ 3-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.  

4/6

Round of 32ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. FIFA World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.   

5/6

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ.   

6/6

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಜಾರಿಯೊ ಮತ್ತು ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್‌ರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಪೀಲೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 7 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
B.K. Hariprasad Speech9 min ago
2
Doctors27 min ago
3
rain god31 min ago
4
NEET49 min ago
5
FIFA World Cup 202653 min ago