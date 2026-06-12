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ಲಾಭದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಯೋಗ!.. ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:50 AM IST

Labha Drishti Raja Yoga: ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು,ಇದೇ ಜೂನ್‌ 28ರಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. 
 

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ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವೂ ಒಂದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುಭ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಜೂನ್ 28 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.  

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ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮಹಾಸಂಧಿಯು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.  

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ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.  

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ಸಿಂಹ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. 

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ಧನು ರಾಶಿ: ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಮಕರ :ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಆದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.

(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು zee Kannada news  ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

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