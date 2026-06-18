Shafali Verma Record: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಲೇಡಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದರು. 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮಿಂಚಿದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಶಫಾಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ರನ್ಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪರ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ 3.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಶಫಾಲಿ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಆದರು.
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 62 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2020ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸುನೀ ಲೂಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 95 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. 74 ರನ್ಗಳ ಸಿಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.