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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ: ಕನಸಲ್ಲೂ ಊಹಿಸದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:01 AM IST

ರಾಶಿ ಫಲಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1-30 ಜಾತಕ... ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಳಿಯುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ. ನಂತರ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 6 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

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ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ..ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:  ಈ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.   

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ಕರ್ಕಾಟಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.   

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದ ನಂತರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.   

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ಧನು ರಾಶಿ ಧನು ರಾಶಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:  ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.   

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ
ಕನಸಲ್ಲೂ ಊಹಿಸದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

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