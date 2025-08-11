ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮರುಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ

Lakshmi Narayan Yoga: ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಶುಕ್ರನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವಘರ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇವಘರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಮುದ್ಗಲ್, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬುಧನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು - ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಲಾ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯಸುವ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರ-ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.