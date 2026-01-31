English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ

Laxmi Narayan Yoga 2026: ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ಬುಧನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
1 /7

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

2 /7

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

3 /7

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4 /7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

5 /7

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ.

6 /7

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಹು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

7 /7

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

shukra gochar 2026 laxmi narayan yog 2026 Venus Transit in Aquarius Laxmi Narayan Yoga Aquarius Venus Transit Effects Shukra gochar effects Zodiac Signs Rashifal 2026 Lucky Zodiac Signs golden time career growth Financial gain love life ASTROLOGY Grah Gochar Vedic astrology Horoscope Predictions ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗ

Next Gallery

Gold rate drop:ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!