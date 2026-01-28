English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

Lakshmi Narayana Yoga 2026: ಶುಕ್ರನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಈ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬುಧನು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೌಕರ್ಯವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಹ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
1 /6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೆಲವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

2 /6

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

3 /6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

4 /6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

5 /6

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

6 /6

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Lakshmi Narayana Yoga effect lakshmi narayana yoga 2026 ASTROLOGY Lakshmi Narayana Yoga 2026 Zodiac Lakshmi Narayana Yoga 2026 News Lakshmi Narayana Yoga 2026 Zodiac News Lakshmi Narayana Yoga 2026 Rasi Phalalu Lakshmi Narayana Yoga 2026 Telugu Lakshmi Narayana Yoga 2026 Telugu News Lakshmi Narayana Yoga 2026 Zodiac Effect Lakshmi Narayana Yoga 2026 Latest Zodiac Effect spiritual significance Budh Shukra Conjunction Astrology Meen Rashi Income Growth Predictions Dhanu Rashi Financial Gain Astrology Lakshmi Narayan Yoga Astrological Benefits Planetary Transits January Predictions Astrological Remedies For Wealth Mithun Rashi Lakshmi Narayan Yoga Forecast

Next Gallery

ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?