ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌..

lakshmi narayan yoga: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
1 /5

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.     

2 /5

ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

3 /5

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.    

4 /5

ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಹಣವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.   

5 /5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.  

