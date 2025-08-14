ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌..

lakshmi narayan yoga: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಹಣವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.