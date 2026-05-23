Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಮಹಾಪ್ರಭಾವ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುರಿಮಳೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಮಹಾಪ್ರಭಾವ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 23, 2026, 03:03 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:03 PM IST

Lakshmi Narayana Yoga 2026: ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ “ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ” ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

1/6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. 

3/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

4/6

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

5/6

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನ ಧನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

6/6

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Tags:
Lakshmi Narayana Yoga
Astrology news
Zodiac Signs Lucky
Wealth Horoscope
Lakshmi Narayana Yog 2026
Financial growth
RASHI BHAVISHYA
Kannada Astrology
Lucky Zodiac Signs
Spiritual News
millionaire yoga
Zodiac Signs 2026
Astrology Predictions
Wealth yoga
Lucky Zodiac Signs
Financial growth astrology
Hindu astrology
prosperity yoga
Astrology news
Kannada news
News in Kannada
Latest Kannada News
ASTROLOGY

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌.. ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌.. ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ!

IPL 20261 min ago
2

₹50 ಲಕ್ಷ SBI ಹೋಮ್‌ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? EMI ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?

SBI HOME LOAN21 min ago
3

The Untold Story: 11,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರೋ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು 'ಮಾಂಸಾಹಾರಿ' ಅನ್ನೋದೇಕೆ?

The untold story22 min ago
4

30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ

Heart Health Tips37 min ago
5

RCB ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ.. IPLಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌

Vijay Shankar retirement51 min ago