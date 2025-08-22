English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ

Lakshmi Narayana Yoga: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 
 
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 

2 /6

ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

3 /6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಕಾಲ. 

4 /6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ.    

5 /6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

6 /6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.   ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

