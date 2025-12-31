ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Lakshmi Narayana Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾದ ಬುಧ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದ್ದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಚಿನ್ನದಂತಾ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಮಯ.
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡದಲಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.