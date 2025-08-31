English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ..

Lakshmi Narayan Yoga: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ, "ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಯೋಗ" ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.     

2 /6

ಈ ಯೋಗವು ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಅವರ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.  

4 /6

ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.   

5 /6

ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.      

6 /6

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದ 9 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

Lakshmi Narayan Yoga August 2025 Venus Mercury conjunction August Lakshmi Narayan Yoga zodiac signs Mercury Venus career August astrology Venus Mercury zodiac career August Venus Mercury impact signs ಆಗಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ

Next Gallery

ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ