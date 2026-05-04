Venus Transit in Taurus 2026: ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಮನೆ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ. ಅವುಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧವು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳ 14ರಂದು ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಸುಖಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಖರ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯ ಯೋಗವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಣದ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)